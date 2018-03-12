Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 12 марта 2018, 04:23

В Госдуме хотят смягчить наказание для несовершеннолетних преступников

Заседание Госдумы РФ. Фото: &copy;РИА Новости /&nbsp;Владимир Федоренко

Заседание Госдумы РФ. Фото: ©РИА Новости / Владимир Федоренко

Депутаты считают, что воспитательные меры должны стать первоочередными, а уголовное наказание и судимость — исключениями.

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предлагает изменить систему наказания для несовершеннолетних преступников — некоторые из них смогут избежать судимости, сообщает газета "Известия". Коснётся это только тех молодых людей, кто впервые совершил преступление, которое квалифицируется как небольшой и средней тяжести. Гуманизация наказания, по мнению экспертов, поможет снизить преступность в молодёжной среде.

И сейчас в России существует альтернатива судимости. Например, такие меры воспитательного воздействия, как предупреждение, передача под надзор родителей, опекунов или комиссии по делам несовершеннолетних, обязанность загладить причинённый вред, ограничение досуга и установление особых требований к поведению. Но всё это применяется крайне редко, только в 6% случаев, а большая часть малолетних правонарушителей получает судимость.

Инициатор законопроекта Ирина Яровая считает, что речь идёт не только о смягчении ответственности, но и о перевоспитании и профилактике для групп риска.

— Уголовное преследование и судимость приводят к рецидиву, и деформация личности только усугубляется. Предлагая альтернативу, мы даём молодому человеку реальный шанс на исправление, — отметила Яровая.

Новые меры воспитания будут разрабатывать другие представители молодёжи, студенты и аспиранты МГУ, МГИМО, МГЮА им. Кутафина и других юридических вузов. Они представят свои проекты в Госдуме в мае.

BannerImage
Иван Комогорцев
  • Новости
  • Госдума
  • Ирина Яровая
  • наказания
  • Законы
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar