В Госдуме хотят смягчить наказание для несовершеннолетних преступников

Депутаты считают, что воспитательные меры должны стать первоочередными, а уголовное наказание и судимость — исключениями.

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предлагает изменить систему наказания для несовершеннолетних преступников — некоторые из них смогут избежать судимости, сообщает газета "Известия". Коснётся это только тех молодых людей, кто впервые совершил преступление, которое квалифицируется как небольшой и средней тяжести. Гуманизация наказания, по мнению экспертов, поможет снизить преступность в молодёжной среде.

И сейчас в России существует альтернатива судимости. Например, такие меры воспитательного воздействия, как предупреждение, передача под надзор родителей, опекунов или комиссии по делам несовершеннолетних, обязанность загладить причинённый вред, ограничение досуга и установление особых требований к поведению. Но всё это применяется крайне редко, только в 6% случаев, а большая часть малолетних правонарушителей получает судимость.

Инициатор законопроекта Ирина Яровая считает, что речь идёт не только о смягчении ответственности, но и о перевоспитании и профилактике для групп риска.

— Уголовное преследование и судимость приводят к рецидиву, и деформация личности только усугубляется. Предлагая альтернативу, мы даём молодому человеку реальный шанс на исправление, — отметила Яровая.