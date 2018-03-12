Технические трудности произошли, когда воздушное судно с Морено уже направлялось на родину.

Президент Эквадора Ленин Морено из-за технических проблем с самолётом не смог вылететь из Чили. Об этом сообщает El Universo. Отмечается, что Морено находился в этой стране, так как принимал участие в церемонии инаугурации нового президента Чили Себастьяна Пиньеры.

Уже по пути домой у борта возникли проблемы с давлением в шасси. В итоге было принято решение посадить самолёт в Антофагасте на севере Чили. Следователи начали проверку инцидента.

En nuestro regreso a Ecuador, hemos hecho un aterrizaje en Antofagasta para revisar una aparente falta de presión en los neumáticos del avión presidencial. Todo está bajo control. Seguiré comunicando. — Lenín Moreno (@Lenin) 11 марта 2018 г.