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Регион
Опубликовано 12 марта 2018, 09:34

Самый известный блогер мира спел гимн Советского Союза. Получилось плохо

Фото: &copy; wikipedia.org

Фото: © wikipedia.org

Шведский видеоблогер Феликс Чельберг во время одной из последних трансляций пытался продемонстрировать свои певчие таланты.

10 марта 2018 года на канале самого известного блогера мира PewDiePie вышло новое видео. В нём Феликс Чельберг сыграл в Girls und Panzer: Dream Tank Match.

В игре по одноимённым аниме и манге пользователям дают возможность сыграть за танковые экипажи нескольких наций. Среди них — Советский Союз.

Во время игры PewDiePie включил гимн СССР и попытался его спеть. Но из этого ничего хорошего не вышло.

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Сергей Сурепин
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