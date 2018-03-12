Самый известный блогер мира спел гимн Советского Союза. Получилось плохо

Шведский видеоблогер Феликс Чельберг во время одной из последних трансляций пытался продемонстрировать свои певчие таланты.

10 марта 2018 года на канале самого известного блогера мира PewDiePie вышло новое видео. В нём Феликс Чельберг сыграл в Girls und Panzer: Dream Tank Match.

В игре по одноимённым аниме и манге пользователям дают возможность сыграть за танковые экипажи нескольких наций. Среди них — Советский Союз.