Самый известный блогер мира спел гимн Советского Союза. Получилось плохо
Фото: © wikipedia.org
Шведский видеоблогер Феликс Чельберг во время одной из последних трансляций пытался продемонстрировать свои певчие таланты.
10 марта 2018 года на канале самого известного блогера мира PewDiePie вышло новое видео. В нём Феликс Чельберг сыграл в Girls und Panzer: Dream Tank Match.
В игре по одноимённым аниме и манге пользователям дают возможность сыграть за танковые экипажи нескольких наций. Среди них — Советский Союз.
Во время игры PewDiePie включил гимн СССР и попытался его спеть. Но из этого ничего хорошего не вышло.