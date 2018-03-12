Российские киберспортсмены выиграли чемпионат по Dota 2

Команда уже в третий раз выигрывает турнир класса "мэйджор" в нынешнем соревновательном сезоне.

Команда Virtus.pro разгромила VGJ.Thunder в финале турнира The Bucharest Major по Dota 2. Матч завершился со счётом 3:0 в пользу российских киберспортсменов.

Для Virtus.pro это уже третья победа на мэйджорах в нынешнем соревновательном сезоне. Команда заработала 500 тысяч долларов и получила приглашение на чемпионат мира The International 2018.