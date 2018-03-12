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Регион
Опубликовано 12 марта 2018, 09:40

Российские киберспортсмены выиграли чемпионат по Dota 2

Фото: &copy;&nbsp;https://twitter.com/Virtus.pro

Фото: © https://twitter.com/Virtus.pro

Команда уже в третий раз выигрывает турнир класса "мэйджор" в нынешнем соревновательном сезоне.

Команда Virtus.pro разгромила VGJ.Thunder в финале турнира The Bucharest Major по Dota 2. Матч завершился со счётом 3:0 в пользу российских киберспортсменов.

Для Virtus.pro это уже третья победа на мэйджорах в нынешнем соревновательном сезоне. Команда заработала 500 тысяч долларов и получила приглашение на чемпионат мира The International 2018.

Напомним, турнир проходил в Бухаресте (Румыния). Команды разыграли призовой фонд в размере одного миллиона долларов.

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Сергей Сурепин
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