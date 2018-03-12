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Опубликовано 12 марта 2018, 09:55

Microsoft разыграет среди геймеров четыре 18-каратных золотых банана

Победители, выполнившие все задания американской корпорации, получат приз ценой в 100 тысяч долларов.

Фото &copy; Microsoft Studios

Фото © Microsoft Studios

19 марта компания Microsoft запускает конкурс, посвящённый игре Sea of Thieves. К участию в квесте допускаются команды из четырёх человек.

Задача — решить 15 загадок, ответы на которые спрятаны будут в Сети и в реальном мире. Подсказки можно будет найти в нескольких крупных городах. Среди них Лондон, Берлин, Сидней и Париж.

Подтвердить разгадки необходимо будет онлайн на сайте квеста. Победители получат четыре золотых банана по 18 карат. Приз оценивается в 100 тысяч долларов.

Напомним, игра Sea of Thieves выходит 20 марта на ПК и Xbox One.

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Сергей Сурепин
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