Microsoft разыграет среди геймеров четыре 18-каратных золотых банана

19 марта компания Microsoft запускает конкурс, посвящённый игре Sea of Thieves. К участию в квесте допускаются команды из четырёх человек.

Задача — решить 15 загадок, ответы на которые спрятаны будут в Сети и в реальном мире. Подсказки можно будет найти в нескольких крупных городах. Среди них Лондон, Берлин, Сидней и Париж.