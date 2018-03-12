Microsoft разыграет среди геймеров четыре 18-каратных золотых банана
Победители, выполнившие все задания американской корпорации, получат приз ценой в 100 тысяч долларов.
Фото © Microsoft Studios
19 марта компания Microsoft запускает конкурс, посвящённый игре Sea of Thieves. К участию в квесте допускаются команды из четырёх человек.
Задача — решить 15 загадок, ответы на которые спрятаны будут в Сети и в реальном мире. Подсказки можно будет найти в нескольких крупных городах. Среди них Лондон, Берлин, Сидней и Париж.
Подтвердить разгадки необходимо будет онлайн на сайте квеста. Победители получат четыре золотых банана по 18 карат. Приз оценивается в 100 тысяч долларов.
Напомним, игра Sea of Thieves выходит 20 марта на ПК и Xbox One.