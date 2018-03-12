СМИ назвали предварительную причину крушения пассажирского самолёта в Катманду

Пассажирский самолёт бангладешской авиакомпании US-Bagnla мог потерпеть крушение в районе международного аэропорта Катманду из-за технического сбоя. Об этом сообщает газета Kathmandu Post со ссылкой на источник в воздушной гавани имени Трибхувана.

На данный момент известно, что 17 пассажиров выжили при крушении, но получили различные травмы. Они доставлены в больницу.