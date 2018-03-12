СМИ назвали предварительную причину крушения пассажирского самолёта в Катманду
Пассажирский самолёт бангладешской авиакомпании US-Bagnla мог потерпеть крушение в районе международного аэропорта Катманду из-за технического сбоя. Об этом сообщает газета Kathmandu Post со ссылкой на источник в воздушной гавани имени Трибхувана.
७६ यात्रु बाेकेकाे युएस बंगला बिमान दुर्घटना, उद्दार जारी ! #TIA ( Pic- @IsarojB ) pic.twitter.com/F9UVjuBWbT— Narayan Amrit (@amritna) 12 марта 2018 г.
На данный момент известно, что 17 пассажиров выжили при крушении, но получили различные травмы. Они доставлены в больницу.
По предварительным данным, на борту самолёта находилось 70 человек.