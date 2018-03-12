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Регион
Опубликовано 12 марта 2018, 13:00

Игроки обнаружили, что "Человек-паук" из 2000 года не любит мат

Разработчики популярной игры запретили использовать ругань в боевике о Человеке-пауке.

Фото: &copy;&nbsp;flickr.com/BagoGames

Фото: © flickr.com/BagoGames

Сейчас цензура в компьютерных играх — привычное явление. Например, Wargaming блокирует игроков за любые нацистские названия в World of Tanks, а Ubisoft наказывает игроков Rainbow Six: Siege за гомофобию.

Оказалось, что в 2000 году компания Activision с юмором отнеслась к теме нецензурных слов в именах игроков. В боевике "Человек-паук" если геймер хотел назваться бранным словом по типу F*ck или Sh*t, появлялся главный герой, который заменял запретное слово на любое нейтральное.

Напомним, игра вышла в 2000 году на консоли PlayStation One и ПК.

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Сергей Сурепин
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