Игроки обнаружили, что "Человек-паук" из 2000 года не любит мат

Сейчас цензура в компьютерных играх — привычное явление. Например, Wargaming блокирует игроков за любые нацистские названия в World of Tanks, а Ubisoft наказывает игроков Rainbow Six: Siege за гомофобию.

Оказалось, что в 2000 году компания Activision с юмором отнеслась к теме нецензурных слов в именах игроков. В боевике "Человек-паук" если геймер хотел назваться бранным словом по типу F*ck или Sh*t, появлялся главный герой, который заменял запретное слово на любое нейтральное.