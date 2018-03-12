Число погибших при крушении самолёта в Катманду возросло до 38 человек, сообщает AP со ссылкой на непальскую полицию. По данным агентства, ещё 23 пассажира выжили, но получили различные травмы и были госпитализированы.

Судьба десятерых остаётся неизвестной.

Как уже сообщал Лайф, самолёт разбился при заходе на посадку в аэропорту Катманду имени Трибхувана. Сейчас воздушная гавань закрыта для рейсов.