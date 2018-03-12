ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 12 марта 2018, 11:01

Число погибших при крушении самолёта в Катманду возросло до 38 человек

Число погибших при крушении самолёта в Катманду возросло до 38 человек, сообщает AP со ссылкой на непальскую полицию. По данным агентства, ещё 23 пассажира выжили, но получили различные травмы и были госпитализированы.

Фото: Twitter.com/iDream Telugu News‏

Фото: Twitter.com/iDream Telugu News‏

Судьба десятерых остаётся неизвестной.

Как уже сообщал Лайф, самолёт разбился при заходе на посадку в аэропорту Катманду имени Трибхувана. Сейчас воздушная гавань закрыта для рейсов.

Ранее отмечалось, что жертвами крушения стали как минимум восемь человек. Предварительно установлено, что россиян на борту самолёта авиакомпании US-Bangla не было.

BannerImage
Янковская Ольга
  • Новости
  • Непал
  • В мире
  • катманду
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar