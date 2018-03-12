Reuters: При крушении самолёта в Катманду погибло не менее 50 человек
По данным дипломатов, россиян на борту рухнувшего Bombardier Q400 компании US-Bangla Airlines не было.
Жертвами крушения самолёта авиакомпании US-Bangla Airlines в международном аэропорту имени Трибхуван в Катманду стали не менее 50 человек. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя армии Непала.
In Pics: #Kathmandu Plane Crash | https://t.co/D4KSA5Mezr pic.twitter.com/GOwVKwIkD7— Outlook Magazine (@Outlookindia) 12 марта 2018 г.
Ранее сообщалось о 38 погибших и 23 раненных в результате авиакатастрофы.
Как сообщал Лайф, Bombardier Q400, выполнявший рейс Дакка — Катманду, потерпел крушение во время посадки. По предварительным данным, причиной ЧП стал технический сбой на борту самолёта.