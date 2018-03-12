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Регион
Опубликовано 12 марта 2018, 11:57

Reuters: При крушении самолёта в Катманду погибло не менее 50 человек

По данным дипломатов, россиян на борту рухнувшего Bombardier Q400 компании US-Bangla Airlines не было.

Жертвами крушения самолёта авиакомпании US-Bangla Airlines в международном аэропорту имени Трибхуван в Катманду стали не менее 50 человек. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя армии Непала.

Ранее сообщалось о 38 погибших и 23 раненных в результате авиакатастрофы.

Как сообщал Лайф, Bombardier Q400, выполнявший рейс Дакка — Катманду, потерпел крушение во время посадки. По предварительным данным, причиной ЧП стал технический сбой на борту самолёта.

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Янковская Ольга
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