Голландский футбольный клуб объявил о назначении Слуцкого тренером
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46-летний российский специалист Леонид Слуцкий возглавит нидерландский "Витесс" в следующем сезоне.
Информация о назначении Слуцкого появилась сегодня в официальном аккаунте "Витесса" в соцсети.
— Новости: Леонид Слуцкий станет новым главным тренером в следующем сезоне, — гласит "твиттер" футбольной команды.
Nieuws: Leonid Slutskiy wordt volgend seizoen de nieuwe hoofdtrainer van #Vitesse https://t.co/Qkt2Cioit8 pic.twitter.com/Eb7IH9HLg8— Vitesse (@MijnVitesse) 12 марта 2018 г.
Известно, что контракт россиянина с "Витессом" рассчитан на два года.
Слуцкий стал первым в истории российским тренером, возглавившим клуб из Нидерландов. Предыдущим местом работы специалиста стал английский "Халл Сити".
За 7 туров до окончания сезона-2017/18 жёлто-чёрные занимают 6-е место среди 18 команд чемпионата Нидерландов по футболу.