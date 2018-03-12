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Регион
Опубликовано 12 марта 2018, 15:18

Голландский футбольный клуб объявил о назначении Слуцкого тренером

Фото: &copy; Twitter.com

Фото: © Twitter.com

46-летний российский специалист Леонид Слуцкий возглавит нидерландский "Витесс" в следующем сезоне.

Информация о назначении Слуцкого появилась сегодня в официальном аккаунте "Витесса" в соцсети.

— Новости: Леонид Слуцкий станет новым главным тренером в следующем сезоне, — гласит "твиттер" футбольной команды.

Известно, что контракт россиянина с "Витессом" рассчитан на два года.

Слуцкий стал первым в истории российским тренером, возглавившим клуб из Нидерландов. Предыдущим местом работы специалиста стал английский "Халл Сити".

За 7 туров до окончания сезона-2017/18 жёлто-чёрные занимают 6-е место среди 18 команд чемпионата Нидерландов по футболу.

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Иван Линник
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