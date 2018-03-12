Голландский футбольный клуб объявил о назначении Слуцкого тренером

Информация о назначении Слуцкого появилась сегодня в официальном аккаунте "Витесса" в соцсети.

Известно, что контракт россиянина с "Витессом" рассчитан на два года.

Слуцкий стал первым в истории российским тренером, возглавившим клуб из Нидерландов. Предыдущим местом работы специалиста стал английский "Халл Сити".

За 7 туров до окончания сезона-2017/18 жёлто-чёрные занимают 6-е место среди 18 команд чемпионата Нидерландов по футболу.