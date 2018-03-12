Путин предложил Госдуме ужесточить закон о госзакупках

В случае принятия проекта провокация взятки в этой сфере будет наказываться лишением свободы сроком до пяти лет.

Президент РФ Владимир Путин внёс в Госдуму законопроект, усиливающий уголовную ответственность в сфере госзакупок.

Так, в случае принятия проекта в Уголовном кодексе появятся новые статьи: "Злоупотребления в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд" и "Подкуп работника контрактной службы, контрактного управляющего, члена комиссии по осуществлению закупок".