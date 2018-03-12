Путин предложил Госдуме ужесточить закон о госзакупках
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В случае принятия проекта провокация взятки в этой сфере будет наказываться лишением свободы сроком до пяти лет.
Президент РФ Владимир Путин внёс в Госдуму законопроект, усиливающий уголовную ответственность в сфере госзакупок.
Так, в случае принятия проекта в Уголовном кодексе появятся новые статьи: "Злоупотребления в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд" и "Подкуп работника контрактной службы, контрактного управляющего, члена комиссии по осуществлению закупок".
Также проект предусматривает ответственность за "провокацию подкупа в сфере закупок товаров, работ, услуг", а провокация взятки будет наказываться лишением свободы сроком до пяти лет.