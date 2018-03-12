"Уходит целая эпоха". Москалькова выразила соболезнования родным Табакова

По мнению правозащитницы, актёр внёс бесценный вклад в искусство и культуру России.

Вместе с народным артистом СССР Олегом Табаковым, который скончался на 83-м году жизни, уходит целая эпоха. Об этом сказала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

— Он внёс бесценный вклад в искусство и культуру РФ. Вместе с ним уходит целая эпоха. Глубокие соболезнования родным и близким Олега Павловича, а также поклонникам его творчества, — написала омбудсмен в "Инстаграме".

Выдающийся актёр театра и кино, режиссёр, педагог Олег Табаков скончался в больнице после тяжёлой продолжительной болезни. Артисту было 82 года. По словам родных, у худрука МХТ имени Чехова остановилось сердце.