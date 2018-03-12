"Уходит целая эпоха". Москалькова выразила соболезнования родным Табакова
Татьяна Москалькова. Фото:© РИА Новости/Сергей Гунеев
По мнению правозащитницы, актёр внёс бесценный вклад в искусство и культуру России.
Вместе с народным артистом СССР Олегом Табаковым, который скончался на 83-м году жизни, уходит целая эпоха. Об этом сказала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.
— Он внёс бесценный вклад в искусство и культуру РФ. Вместе с ним уходит целая эпоха. Глубокие соболезнования родным и близким Олега Павловича, а также поклонникам его творчества, — написала омбудсмен в "Инстаграме".
Выдающийся актёр театра и кино, режиссёр, педагог Олег Табаков скончался в больнице после тяжёлой продолжительной болезни. Артисту было 82 года. По словам родных, у худрука МХТ имени Чехова остановилось сердце.
Ранее соболезнования семье народного артиста СССР выразил мэр Москвы Сергей Собянин.