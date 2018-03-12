Путин выразил соболезнования семьям погибших при крушении самолёта в Катманду
Президент России Владимир Путин. Фото: © РИА Новости/Алексей Дружинин
Ранее полиция подтвердила гибель 49 человек в результате авиакатастрофы в столице Непала.
Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших при крушении лайнера бангладешской авиакомпании US-Bangla в Катманду. Телеграмма размещена на официальном сайте Кремля.
In Pics: #Kathmandu Plane Crash | https://t.co/D4KSA5Mezr pic.twitter.com/GOwVKwIkD7— Outlook Magazine (@Outlookindia) 12 марта 2018 г.
— Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки семьям погибших, пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим, — говорится в сообщении.
Напомним, следовавший из Дакки в Катманду самолёт не попал на взлётно-посадочную полосу и рухнул на футбольное поле недалеко от аэропорта, затем судно охватил пожар. По предварительной версии, причиной крушения могла стать ошибка экипажа при заходе на посадку. Ранее полиция Непала подтвердила гибель в авиакатастрофе 49 человек.