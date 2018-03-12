Путин выразил соболезнования семьям погибших при крушении самолёта в Катманду

Напомним, следовавший из Дакки в Катманду самолёт не попал на взлётно-посадочную полосу и рухнул на футбольное поле недалеко от аэропорта, затем судно охватил пожар. По предварительной версии, причиной крушения могла стать ошибка экипажа при заходе на посадку. Ранее полиция Непала подтвердила гибель в авиакатастрофе 49 человек.