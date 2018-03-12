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Регион
Опубликовано 12 марта 2018, 15:20

Путин выразил соболезнования семьям погибших при крушении самолёта в Катманду

Президент России Владимир Путин. Фото: &copy; РИА Новости/Алексей Дружинин

Президент России Владимир Путин. Фото: © РИА Новости/Алексей Дружинин

Ранее полиция подтвердила гибель 49 человек в результате авиакатастрофы в столице Непала.

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших при крушении лайнера бангладешской авиакомпании US-Bangla в Катманду. Телеграмма размещена на официальном сайте Кремля.

— Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки семьям погибших, пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим, — говорится в сообщении.

Напомним, следовавший из Дакки в Катманду самолёт не попал на взлётно-посадочную полосу и рухнул на футбольное поле недалеко от аэропорта, затем судно охватил пожар. По предварительной версии, причиной крушения могла стать ошибка экипажа при заходе на посадку. Ранее полиция Непала подтвердила гибель в авиакатастрофе 49 человек.

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Алёна Темирчиева
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