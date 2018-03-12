Владелец рухнувшего в Непале самолёта возложил вину на диспетчеров
Ранее власти аэропорта заявили, что авиакатастрофа произошла из-за ошибки экипажа.
Генеральный директор бангладешской авиакомпании US-Bangla Имран Асиф, самолёт которой потерпел крушение при посадке в аэропорту Катманду, назвал причиной авиакатастрофы "халатность со стороны диспетчеров".
AMPLIAMOS | Un avión con 67 pasajeros a bordo se estrella durante su aterrizaje en el aeropuerto de Katmandú (Nepal)— Europa Press (@europapress) 12 марта 2018 г.
No hay datos del número de fallecidos, pero 17 heridos han sido trasladados al hospital https://t.co/3dX5fKOiJc pic.twitter.com/RWHMZ76YjD
— Диспетчерская служба дала неверные указания нашим пилотам. Они попросту не знали, на какую взлетно-посадочную полосу им сажать самолёт, — уточнил глава авиакомпании на брифинге.
Имран Асиф отвергнул слова о том, что авиакатастрофа произошла из-за ошибки экипажа, а также о том, что при посадке на борту воздушного судна мог произойти технический сбой.
In Pics: #Kathmandu Plane Crash | https://t.co/D4KSA5Mezr pic.twitter.com/GOwVKwIkD7— Outlook Magazine (@Outlookindia) 12 марта 2018 г.
Ранее руководитель аэропорта в Катманду Раджкумар Чхетри заявил, что причиной крушения стала ошибка пилотов самолёта при заходе на посадку.
Самолёт авиакомпании US-Bangla, следовавшей из Дакки в Катманду, при заходе на посадку не попал на взлётно-посадочную полосу и рухнул на футбольное поле к востоку от аэропорта. Вскоре после крушения судно охватил пожар. В результате 49 человек погибли, ещё 22 госпитализированы с ранениями различной степени тяжести.