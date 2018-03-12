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Регион
Опубликовано 12 марта 2018, 17:14

Владелец рухнувшего в Непале самолёта возложил вину на диспетчеров

Ранее власти аэропорта заявили, что авиакатастрофа произошла из-за ошибки экипажа.

Генеральный директор бангладешской авиакомпании US-Bangla Имран Асиф, самолёт которой потерпел крушение при посадке в аэропорту Катманду, назвал причиной авиакатастрофы "халатность со стороны диспетчеров".

— Диспетчерская служба дала неверные указания нашим пилотам. Они попросту не знали, на какую взлетно-посадочную полосу им сажать самолёт, — уточнил глава авиакомпании на брифинге.

Имран Асиф отвергнул слова о том, что авиакатастрофа произошла из-за ошибки экипажа, а также о том, что при посадке на борту воздушного судна мог произойти технический сбой.

Ранее руководитель аэропорта в Катманду Раджкумар Чхетри заявил, что причиной крушения стала ошибка пилотов самолёта при заходе на посадку.

Самолёт авиакомпании US-Bangla, следовавшей из Дакки в Катманду, при заходе на посадку не попал на взлётно-посадочную полосу и рухнул на футбольное поле к востоку от аэропорта. Вскоре после крушения судно охватил пожар. В результате 49 человек погибли, ещё 22 госпитализированы с ранениями различной степени тяжести.

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Алёна Темирчиева
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