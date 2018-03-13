На Twitch появились награды за просмотр трансляций StarCraft в честь юбилея игры
Фото © Blizzard Entertainment
Сервис трансляции объявил о раздаче праздничных наград в рамках празднования 20-летия StarCraft.
На Twitch появились награды за просмотр трансляций StarCraft 2 и StarCraft: Remastered. Поводом стало 20-летие культовой игры.
Пользователи будут получать подарки в течение всего месяца: акция продлится до 6 апреля. Для участия в ней потребуется привязать учётную запись Battle.net в настройках площадки для трансляции видно.
Среди призов: набор Боба Тосса, облик консоли, командиры и комментаторы для совместного режима. Также за просмотр определённых трансляций зрители могут получить случайный набор обликов из трофейного фонда.
Напомним, первая игра в серии StarCraft вышла в марте 1998 года. Дополнение студия Blizzard выпустила в ноябре того же года. Уже к 2009 году компания продала 10 миллионов копий игры. В начале марта разработчики заявили, что отпразднуют 20-летний юбилей культовой StarCraft.