Авторы Dota 2 добавили в игру платную подписку
Благодаря новому сервису пользователи смогут получить доступ к ряду уникальных возможностей.
Фото © Valve Corporation
Компания Valve объявила о появлении платной подписки для Dota 2. Она должна будет стать заменой "боевых пропусков", а пользователи получат доступ к ряду дополнительных возможностей.
Подписчики Dota Plus будут получать косметические предметы в обмен на выполнение ежедневных заданий. Также подписчики смогут бесплатно участвовать в Боевых кубках, а остальным придётся делать взнос (55 рублей).
Стоимость подписки — 240 рублей в месяц. За оплату подписки сразу на полгода или год можно получить скидку в размере 6 и 12 процентов соответственно.