Авторы Dota 2 добавили в игру платную подписку

Компания Valve объявила о появлении платной подписки для Dota 2. Она должна будет стать заменой "боевых пропусков", а пользователи получат доступ к ряду дополнительных возможностей.

Подписчики Dota Plus будут получать косметические предметы в обмен на выполнение ежедневных заданий. Также подписчики смогут бесплатно участвовать в Боевых кубках, а остальным придётся делать взнос (55 рублей).