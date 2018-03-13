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Опубликовано 13 марта 2018, 08:22

Авторы Dota 2 добавили в игру платную подписку

Благодаря новому сервису пользователи смогут получить доступ к ряду уникальных возможностей.

Фото &copy; Valve Corporation

Фото © Valve Corporation

Компания Valve объявила о появлении платной подписки для Dota 2. Она должна будет стать заменой "боевых пропусков", а пользователи получат доступ к ряду дополнительных возможностей.

Подписчики Dota Plus будут получать косметические предметы в обмен на выполнение ежедневных заданий. Также подписчики смогут бесплатно участвовать в Боевых кубках, а остальным придётся делать взнос (55 рублей).

Стоимость подписки — 240 рублей в месяц. За оплату подписки сразу на полгода или год можно получить скидку в размере 6 и 12 процентов соответственно.

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Сергей Сурепин
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