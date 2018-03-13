Искусственный интеллект позволит разработчикам опустошить карманы геймеров

Компания Kixeye объявила о привлечении 20 миллионов долларов от инвесторов. Деньги пойдут на развитие собственного искусственного интеллекта с машинным обучением, который занимается тонкой настройкой маркетинга и монетизации проектов. Также с помощью нового сервиса можно будет понять, как удерживать пользователей в игре.

Платформа поможет изменить внутриигровой рынок для определённого пользователя. Основываться при этом она будет на стиле игры конкретного человека. Это позволит геймеру получить лучшие впечатления, а разработчикам — максимальную прибыль.