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Регион
Опубликовано 13 марта 2018, 08:53

Искусственный интеллект позволит разработчикам опустошить карманы геймеров

Новые технологии должны помочь разработчикам в вопросе оптимизации монетизации собственных проектов.

Фото &copy; Pixabay

Фото © Pixabay

Компания Kixeye объявила о привлечении 20 миллионов долларов от инвесторов. Деньги пойдут на развитие собственного искусственного интеллекта с машинным обучением, который занимается тонкой настройкой маркетинга и монетизации проектов. Также с помощью нового сервиса можно будет понять, как удерживать пользователей в игре.

Платформа поможет изменить внутриигровой рынок для определённого пользователя. Основываться при этом она будет на стиле игры конкретного человека. Это позволит геймеру получить лучшие впечатления, а разработчикам — максимальную прибыль.

Также искусственный интеллект будет анализировать действия геймеров, чтобы определить проблемные элементы игрового процесса. По словам разработчиков, платформа положительно скажется на состоянии игровой индустрии в целом.

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Сергей Сурепин
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