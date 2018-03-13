Компанию Nvidia обвинили в нарушении антимонопольного законодательства
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Сейчас дела на рынке видеокарт оставляют желать лучшего для геймеров, так как цены на продукцию растут из-за майнеров.
Журналисты обратили внимание на GeForce Partner Program (GPP). Они заявили, что о программе сообщила компания AMD, конкурент Nvidia.
По словам разработчиков, эта партнёрская программа — отличное решение для геймеров и игровой индустрии в целом. Они уверяют, что это позволит улучшить положение дел, а условия работы прозрачны.
Однако журналисты выяснили, что большая часть компаний GPP отказываются обсуждать своё участие в программе. Те же, кто согласился, сделали это исключительно на условиях анонимности, так как опасались проблем со стороны Nvidia.
Как удалось выяснить, в условиях GeForce Partner Program есть пункт о том, что для участия в программе партнёр обязан привязать свой игровой бренд эксклюзивно к GeForce. То есть сотрудничество с другими компаниями, среди которых есть и AMD, становится невозможным. Это можно считать не только нечестной конкурентной борьбой, но и нарушением антимонопольного законодательства, так как Nvidia занимает почти 70 процентов рынка видеокарт.