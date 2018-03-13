Компанию Nvidia обвинили в нарушении антимонопольного законодательства

Сейчас дела на рынке видеокарт оставляют желать лучшего для геймеров, так как цены на продукцию растут из-за майнеров.

Журналисты обратили внимание на GeForce Partner Program (GPP). Они заявили, что о программе сообщила компания AMD, конкурент Nvidia.

По словам разработчиков, эта партнёрская программа — отличное решение для геймеров и игровой индустрии в целом. Они уверяют, что это позволит улучшить положение дел, а условия работы прозрачны.

Однако журналисты выяснили, что большая часть компаний GPP отказываются обсуждать своё участие в программе. Те же, кто согласился, сделали это исключительно на условиях анонимности, так как опасались проблем со стороны Nvidia.