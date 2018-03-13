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Регион
Опубликовано 13 марта 2018, 08:21

Обнаружен чёрный ящик разбившегося в Непале самолёта

Фото: Twitter.com/iDream Telugu News&rlm;

Фото: Twitter.com/iDream Telugu News‏

Как рассказали в управлении воздушной гавани, проводится тщательное расследование причин трагедии.

Бортовой самописец найден на месте крушения самолёта, рухнувшего во время посадки в аэропорту Катманду, сообщает Reuters.

— Бортовой самописец восстановлен, мы сохранили его в целости, — отметил начальник воздушной гавани Раджкумар Чхетри. Он добавил, что ведётся тщательное расследование причин произошедшего.

Напомним, в понедельник, 12 марта, самолёт Bombardier Q400 потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорт Катманду. В результате трагедии погибло не менее 50 человек.

Глава авиакомпании US-Bangla Имран Асиф назвал причиной авиакатастрофы "халатность со стороны диспетчеров".

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Анна Стрельцова
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