Обнаружен чёрный ящик разбившегося в Непале самолёта

Как рассказали в управлении воздушной гавани, проводится тщательное расследование причин трагедии.

Бортовой самописец найден на месте крушения самолёта, рухнувшего во время посадки в аэропорту Катманду, сообщает Reuters.

— Бортовой самописец восстановлен, мы сохранили его в целости, — отметил начальник воздушной гавани Раджкумар Чхетри. Он добавил, что ведётся тщательное расследование причин произошедшего.

Напомним, в понедельник, 12 марта, самолёт Bombardier Q400 потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорт Катманду. В результате трагедии погибло не менее 50 человек.