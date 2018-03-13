Володин о деле Скрипаля: Мэй неумело пытается отвести подозрения от Лондона

Спикер Госдумы Вячеслав Володин уверен, что ответственность за отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля лежит на Великобритании. Более того, премьер королевства Тереза Мэй очень неумело пытается отвести подозрения от Лондона, подытожил председатель нижней палаты парламента.

— Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй очень неумело делает попытки отвести подозрения от британской стороны. И хотелось бы, чтобы наши коллеги из Парламента Британии не шли по этому пути, потому что вся ответственность за ситуацию, которая сложилась с гражданами России, покинувшими нашу страну, лежит на Британии, — пояснил Володин.

Спикер Госдумы отмечает, что британскому парламенту следует спросить с Терезы Мэй по поводу этой ситуации со Скрипалём по всей строгости.

— Явно совершенно, что к этому причастны органы власти, спецслужбы Великобритании, потому что Россия не только не имеет к этому отношения, но, даже анализируя эту ситуацию со всех сторон, просто по определению никак не заинтересована в том, чтобы такое происходило, — добавил Вячеслав Володин.