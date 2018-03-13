Новая версия GTA V выйдет в апреле

Журналисты издания Kotaku, ссылаясь на собственные источники, сказали, когда выйдет Grand Theft Auto V: Premium Edition. Изначально предполагалось, что новая версия игры будет доступна 23 марта, однако студия Rockstar перенесла релиз на апрель 2018 года.

По всей видимости, ничего уникального в этом издании не будет. В новый сборник попадёт непосредственно сама игра, все бесплатные дополнения для GTA Online, а также набор Criminal Enterprise Starter Pack. Последний содержит предметы общей стоимостью 10 миллионов виртуальных долларов.