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Опубликовано 13 марта 2018, 14:36

Новая версия GTA V выйдет в апреле

Фото &copy; Rockstar Games

Фото © Rockstar Games

Разработчики решили обновить легендарный боевик последних лет. Геймеры получат премиум-издание.

Журналисты издания Kotaku, ссылаясь на собственные источники, сказали, когда выйдет Grand Theft Auto V: Premium Edition. Изначально предполагалось, что новая версия игры будет доступна 23 марта, однако студия Rockstar перенесла релиз на апрель 2018 года.

По всей видимости, ничего уникального в этом издании не будет. В новый сборник попадёт непосредственно сама игра, все бесплатные дополнения для GTA Online, а также набор Criminal Enterprise Starter Pack. Последний содержит предметы общей стоимостью 10 миллионов виртуальных долларов.

Предполагается, что разработчики решили заменить обычное издание новым из-за высоких продаж GTA V. Спустя три года после релиза игра остаётся в топ-10 британской розницы.

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Сергей Сурепин
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