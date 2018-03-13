Лучший оркестр Лондона сыграет хиты из игр PlayStation
Геймеров порадуют уникальным концертом. Мероприятие будет проходить в мае этого года.
Фото: © AP Photo / Jon Super
Игровое подразделение компании Sony PlayStation, Королевский филармонический оркестр и Classic FM решили объединить усилия. Задача — порадовать геймеров уникальным концертом.
В мае 2018 года в лондонском Альберт-холле пройдёт представление, во время которого лучшие музыканты столицы Великобритании будут исполнять знаменитые композиции из игр для PlayStation. Зрители смогут услышать музыку из The Last of Us, LittleBigPlanet, The Last Guardian и многих других. Также во время представления покажут эффектное световое шоу.
Участие в мероприятии примет популярный композитор Джессика Карри. Она написала музыку для огромного количества самых различных видеоигр.
Вместе с этим зрители во время концерта получат возможность использовать программу EnCue. Она в режиме реального времени показывает на телефонах информацию о музыке, которая звучит на сцене.
Самый дешёвый билет обойдётся в 20 фунтов (около 1600 рублей).