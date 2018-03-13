Лучший оркестр Лондона сыграет хиты из игр PlayStation

В мае 2018 года в лондонском Альберт-холле пройдёт представление, во время которого лучшие музыканты столицы Великобритании будут исполнять знаменитые композиции из игр для PlayStation. Зрители смогут услышать музыку из The Last of Us, LittleBigPlanet, The Last Guardian и многих других. Также во время представления покажут эффектное световое шоу.