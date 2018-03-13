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Регион
Опубликовано 13 марта 2018, 18:29

Яровая: Ультиматум Терезы Мэй адресован к ней самой

Фото: &copy; РИА Новости/Максим Блинов&nbsp;

Фото: © РИА Новости/Максим Блинов 

В Госдуме назвали чудовищным то, как легко премьер-министр Великобритании разбрасывается "явно придуманными и необоснованными обвинениями" в адрес нашей страны.

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая осудила обвинения в адрес России по поводу отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. По её словам, заявления, звучащие из Лондона, являются провокацией в духе русофобии.

— Так называемый ультиматум Мэй, скорее, адресован к ней самой. То, как легко должностное лицо разбрасывается явно придуманными и необоснованными обвинениями, — чудовищно и, скорее, свидетельствует о том, что яд в отношения с Россией добавляют те, для кого ценность жизни людей, дипломатии и мира — разменная карта в большой политической игре за однополярное мировое господство, — приводит заявление Яровой её пресс-служба.

Она также выразила мнение, что официальные лица Великобритании, которые игнорируют установленные процедуры расследования, экспертиз и взаимодействия в рамках международных соглашений, действуют заведомо недобросовестно и корыстно заинтересованно.

Напомним, об отравлении экс-полковника, осуждённого в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, стало известно 5 марта.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что вещество, которым был отравлен полковник ГРУ, якобы было произведено в нашей стране. В связи с этим она высказала предположение о причастности России к делу Скрипаля.

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Марина Калегина
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