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Регион
Опубликовано 13 марта 2018, 19:39

В "Яблоке" заявили, что депутат от ЛДПР напал на доверенное лицо Явлинского

Фото: &copy; РИА Новости/Михаил Воскресенский

Фото: © РИА Новости/Михаил Воскресенский

Депутат от ЛДПР напал на доверенное лицо кандидата в президенты от партии "Яблоко" Григория Явлинского. Об этом сообщили в пресс-службе партии "Яблоко".

Инцидент произошёл после телевизионных дебатов на ГТРК "Алания" в Северной Осетии. После эфира депутат ЛДПР несколько раз ударил председателя местного отделения "Яблока", когда тот направлялся к машине.

По данным пресс-службы партии, сразу после случившегося доверенное лицо Явлинского подал заявление в полицию. Его направили на медэкспертизу, которая подтвердила побои.

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Артём Андреев
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