В "Яблоке" заявили, что депутат от ЛДПР напал на доверенное лицо Явлинского
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Депутат от ЛДПР напал на доверенное лицо кандидата в президенты от партии "Яблоко" Григория Явлинского. Об этом сообщили в пресс-службе партии "Яблоко".
Инцидент произошёл после телевизионных дебатов на ГТРК "Алания" в Северной Осетии. После эфира депутат ЛДПР несколько раз ударил председателя местного отделения "Яблока", когда тот направлялся к машине.
По данным пресс-службы партии, сразу после случившегося доверенное лицо Явлинского подал заявление в полицию. Его направили на медэкспертизу, которая подтвердила побои.