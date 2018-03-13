В "Яблоке" заявили, что депутат от ЛДПР напал на доверенное лицо Явлинского

Депутат от ЛДПР напал на доверенное лицо кандидата в президенты от партии "Яблоко" Григория Явлинского. Об этом сообщили в пресс-службе партии "Яблоко".

Инцидент произошёл после телевизионных дебатов на ГТРК "Алания" в Северной Осетии. После эфира депутат ЛДПР несколько раз ударил председателя местного отделения "Яблока", когда тот направлялся к машине.