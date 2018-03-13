Яровая назвала оружие массового поражения, которое опаснее ядерного

По мнению Ирины Яровой, информационная атака в адрес РФ сегодня является намного опаснее ядерного оружия.

Вице-спикер Государственной думы РФ Ирина Яровая, комментируя обвинения британских властей в адрес России по инциденту с отравлением Сергея Скрипаля, заявила, что информационные атаки являются оружием массового поражения, которое опаснее ядерного. Об этом она заявила в интервью телеканалу "Россия".

— Сегодня гораздо более опасное оружие — не ядерное, а информационное. То, что в отношении России запущена такая машина информационной атаки, это говорит о том, что фактически речь идёт об оружии массового поражения, — рассказала Яровая.

Напомним, что накануне премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии нервно-паралитическим веществом может быть причастна Россия.