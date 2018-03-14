Создатель Интернета назвал его главную проблему

При этом "отец" Всемирной паутины до сих пор считает, что ещё не поздно всё исправить.

Всемирной паутине исполнилось 29 лет. В честь этого события её создатель Тим Бернерс-Ли поделился мнением о нынешнем состоянии Интернета.

Современное состояние Интернета ужасает учёного. Больше всего создателя Сети волнует появление в ней компаний-монополистов вроде Google и Facebook. Они стали своего рода привратниками — именно эти фирмы решают, что показывать людям, с какими взглядами и идеями могут познакомиться пользователи Сети.

Тим уверен, что эти компании убивают конкуренцию, воздвигая практически непреодолимые преграды для своих оппонентов. Именно такие крупные компании сейчас нанимают всех талантливых людей в индустрии, а также приобретают инновационные технологии, становясь чуть ли не единственными их владельцами. Это может привести к тому, что следующие двадцать лет станут куда менее прорывными, чем предыдущие.

Вместе с этим создатель Сети считает, что если Интернет был бы более децентрализован, то влиять на политику США с помощью информационных манипуляций было бы намного труднее. При этом ждать помощи со стороны крупных компаний в этом вопросе не стоит, так как они изначально были созданы с прицелом на повышение прибыли, а не достижение благополучия в социуме.