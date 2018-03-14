Xiaomi полностью скопировала LEGO. Компания выпустила самосвал-конструктор
Новый товар китайской корпорации внешне полностью напоминает уменьшенную версию БелАЗа.
Фото © Xiaomi
Китайская компания Xiaomi решила выпустить новый недорогой конструктор. Набор получил название Mitu Building Blocks Mining Truck.
Теперь все желающие смогут собственными руками собрать уменьшенную версию БелАЗа. Китайская фирма полностью скопировала детали конструктора LEGO, которые производятся даже из точно таких же материалов.
Грузовой самосвал состоит из более чем 500 деталей. Цена Xiaomi Mitu Building Blocks Mining Truck — 99 юаней (900 рублей).