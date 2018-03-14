Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 14 марта 2018, 09:09

Apple объявила дату проведения новой презентации

Фото &copy; REUTERS/Toru Hanai

Фото © REUTERS/Toru Hanai

Предполагается, что разработчики представят новые версии операционных систем, а также новые гаджеты.

Американская корпорация Apple объявила дату ежегодного мероприятия для разработчиков WWDC 2018. Конференция пройдёт с 4 по 8 июня 2018 года в Сан-Хосе в McEnery Convention Center.

В прошлом году мероприятие проходило в этом же калифорнийском городе. Зал рассчитан более чем на шесть тысяч гостей. Среди них ожидаются разработчики Apple. Регистрация участников заканчивается 22 марта.

Предполагается, что на презентации Apple покажет новые версии операционных систем. Также аналитики надеются, что на выставке будут анонсированы новые устройства.

Напомним, в прошлом году Apple на этой конференции показала iPad Pro (10,5 дюйма).

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • Игры
  • Apple
  • США
  • В мире
  • Гаджеты
  • Технологии
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar