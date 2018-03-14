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Регион
Опубликовано 14 марта 2018, 10:11

В Калуге геймер ограбил компьютерный клуб на 200 тысяч рублей

Фото &copy; РИА Новости/Кирилл Каллиников

Фото © РИА Новости/Кирилл Каллиников

Ранее судимый за кражу мужчина стал фигурантом сразу шестнадцати уголовных дел.

В городе Калуге в полицию обратился владелец компьютерного игрового клуба. Мужчина рассказал, что посетители стали жаловаться на плохую работу компьютеров. Владелец после осмотра техники увидел, что в некоторых из них отсутствуют комплектующие.

Установить вора удалось с помощью камер видеонаблюдения. Оказалось, что технику украл один из посетителей клуба — 26-летний безработный местный житель. Он разбирал системные блоки, вынимал видеокарты и карты памяти, а после продавал комплектующие.

Сумма ущерба составила 187 тысяч рублей. Сейчас злоумышленник задержан и взят под подписку о невыезде. Ему грозит до двух лет заключения.

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Сергей Сурепин
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