В Калуге геймер ограбил компьютерный клуб на 200 тысяч рублей

Ранее судимый за кражу мужчина стал фигурантом сразу шестнадцати уголовных дел.

В городе Калуге в полицию обратился владелец компьютерного игрового клуба. Мужчина рассказал, что посетители стали жаловаться на плохую работу компьютеров. Владелец после осмотра техники увидел, что в некоторых из них отсутствуют комплектующие.

Установить вора удалось с помощью камер видеонаблюдения. Оказалось, что технику украл один из посетителей клуба — 26-летний безработный местный житель. Он разбирал системные блоки, вынимал видеокарты и карты памяти, а после продавал комплектующие.