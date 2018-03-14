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Регион
Опубликовано 14 марта 2018, 07:07

В Курске выбрали лучших киберспортсменов региона

Награды получили победители Всероссийской киберспортивной студенческой лиги в Курской области.

Фото &copy; Flickr/Turtle Entertainment Polska

Фото © Flickr/Turtle Entertainment Polska

Курское отделение ФКС России первым в стране получило государственную аккредитацию. Теперь у некоторых местных жителей есть вторая судейская категория и они могут работать на чемпионате России.

В конце марта по итогам Открытого чемпионата Курска школьники получат спортивные разряды по киберспорту. При этом команда "ЮЗГУ-1" за выход в финал лиги сразится с лучшими геймерами из Воронежа, Тамбова и Москвы.

Напомним, общий призовой фонд — шесть миллионов рублей. Также победители получат звание лучшего киберспортивного вуза страны.

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Сергей Сурепин
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