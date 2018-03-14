В Курске выбрали лучших киберспортсменов региона

Курское отделение ФКС России первым в стране получило государственную аккредитацию. Теперь у некоторых местных жителей есть вторая судейская категория и они могут работать на чемпионате России.

В конце марта по итогам Открытого чемпионата Курска школьники получат спортивные разряды по киберспорту. При этом команда "ЮЗГУ-1" за выход в финал лиги сразится с лучшими геймерами из Воронежа, Тамбова и Москвы.