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Опубликовано 14 марта 2018, 07:38

Создатели самой популярной игры 2017 года запустят сайт для разработчиков

Фото &copy;&nbsp;MadGlory

Фото © MadGlory

Авторы популярного шутера PlayerUnknown’s Battlegrounds купили игровой сервис MadGlory.

Сумма сделки не разглашается. Первый проект PUBG Corp. и MadGlory — сайт для разработчиков игровых дополнений к PlayerUnknown’s Battlegrounds.

Сайт станет площадкой для создания инструментов, веб-страниц и дополнений, использующих данные и API игры. Разработчики уверены, что это поможет расширить игровой опыт геймеров.

Полноценный запуск сайта запланирован на 2 апреля. Уже 19 марта пользователи начнут получать доступ к закрытому бета-тестированию.

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Сергей Сурепин
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