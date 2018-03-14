Создатели самой популярной игры 2017 года запустят сайт для разработчиков

Авторы популярного шутера PlayerUnknown’s Battlegrounds купили игровой сервис MadGlory.

Сумма сделки не разглашается. Первый проект PUBG Corp. и MadGlory — сайт для разработчиков игровых дополнений к PlayerUnknown’s Battlegrounds.

Сайт станет площадкой для создания инструментов, веб-страниц и дополнений, использующих данные и API игры. Разработчики уверены, что это поможет расширить игровой опыт геймеров.