Нигерийская секс-блогерша нашла оригинальный способ борьбы с прыщами

По словам девушки, после орального секса нужно собрать определённое количество спермы своего партнёра и намазать ею лицо.

Секс-блогер из Нигерии Анджела Нвосу пришла к выводу, что в качестве средства, очищающего лицо от прыщей, женщины могут использовать сперму своих мужей. Об этом пишет издание Metro.

Девушка посоветовала после орального секса собрать определённое количество спермы своего партнёра, намазав ею лицо. По словам популярной блогерши, у которой более 50 тысяч подписчиков, после такой процедуры прыщи быстро пропадают.

Специалисты подтвердили, что в сперме на самом деле содержатся полезные вещества. В частности, протеолитические ферменты ускоряют процесс отшелушивания мёртвой кожи, а мочевина, цинковые соединения и аминокислоты обладают восстановительным эффектом для кожи человека.