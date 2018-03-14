Майнеры вырастили урожай криптопомидоров
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Теперь поклонники криптовалют могут выращивать овощи с помощью тепла, которые выделяют криптофермы.
Один из основателей чешской криптовалютной биржи NakamotoX Камиль Брейха представил новый стартап — Agritechture. Он предложил выращивать овощи с помощью тепла, выделяемого станциями по добыче криптовалюты.
Для этих целей Брейха планирует использовать майнинговую ферму Cointainer со специальными корпусами. Они позволяют отводить лишнее тепло в теплицы.
Камиль Брейха рассказал, что он уже вырастил первый урожай помидоров с помощью майнинга. По его словам, томаты получились вполне съедобными. Чех уверен, что в ближайшее время криптопомидоры можно будет купить во многих продуктовых магазинах. Выращивание урожая теплом от майнинговых ферм замкнёт петлю энергетического цикла, так как для создания криптовалют затрачивается энергия, полученная из биологических отходов.