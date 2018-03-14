Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 14 марта 2018, 08:08

Майнеры вырастили урожай криптопомидоров

Фото &copy; Flickr/d.theo

Фото © Flickr/d.theo

Теперь поклонники криптовалют могут выращивать овощи с помощью тепла, которые выделяют криптофермы.

Один из основателей чешской криптовалютной биржи NakamotoX Камиль Брейха представил новый стартап — Agritechture. Он предложил выращивать овощи с помощью тепла, выделяемого станциями по добыче криптовалюты.

Для этих целей Брейха планирует использовать майнинговую ферму Cointainer со специальными корпусами. Они позволяют отводить лишнее тепло в теплицы.

Камиль Брейха рассказал, что он уже вырастил первый урожай помидоров с помощью майнинга. По его словам, томаты получились вполне съедобными. Чех уверен, что в ближайшее время криптопомидоры можно будет купить во многих продуктовых магазинах. Выращивание урожая теплом от майнинговых ферм замкнёт петлю энергетического цикла, так как для создания криптовалют затрачивается энергия, полученная из биологических отходов.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • Чехия
  • Игры
  • В мире
  • Криптовалюта
  • Наука и технологии
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar