Майнеры вырастили урожай криптопомидоров

Камиль Брейха рассказал, что он уже вырастил первый урожай помидоров с помощью майнинга. По его словам, томаты получились вполне съедобными. Чех уверен, что в ближайшее время криптопомидоры можно будет купить во многих продуктовых магазинах. Выращивание урожая теплом от майнинговых ферм замкнёт петлю энергетического цикла, так как для создания криптовалют затрачивается энергия, полученная из биологических отходов.