В процессорах AMD обнаружили новые уязвимости

Пока что специалисты не знают, как быстро производитель сможет устранить найденные уязвимости.

Сотрудники израильской компании CTS-Labs опубликовали отчёт, который содержит информацию о четырёх типах критических уязвимостей в процессорах AMD Ryzen и EPYC. Речь идёт о Master Key, Ryzenfall, Fallout и Chimera.

Всего специалисты обнаружили 13 уязвимостей. Они позволяют злоумышленникам получить доступ к защищённой области чипов. Процессоры при этом хранят важные данные. Например, пароли и ключи шифрования.