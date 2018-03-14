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Опубликовано 14 марта 2018, 08:38

В процессорах AMD обнаружили новые уязвимости

Фото &copy; Flickr/Marco Verch

Фото © Flickr/Marco Verch

Пока что специалисты не знают, как быстро производитель сможет устранить найденные уязвимости.

Сотрудники израильской компании CTS-Labs опубликовали отчёт, который содержит информацию о четырёх типах критических уязвимостей в процессорах AMD Ryzen и EPYC. Речь идёт о Master Key, Ryzenfall, Fallout и Chimera.

Всего специалисты обнаружили 13 уязвимостей. Они позволяют злоумышленникам получить доступ к защищённой области чипов. Процессоры при этом хранят важные данные. Например, пароли и ключи шифрования.

Пока нет информации, насколько оперативно AMD сможет устранить найденные уязвимости и насколько программные заплатки могут снизить производительность системы. Предполагается, что компания устранит ошибку на аппаратном уровне.

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Сергей Сурепин
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