В России предложили штрафовать бейсджаперов за прыжки с высоток и на стройке

Стоит отметить, что с соответствующей инициативой обратиться в Госдуму намерены в парламенте Московской области.

За несанкционированные прыжки бейсджамперов на строительных объектах и жилых зданиях следует штрафовать не менее чем на 5 тысяч рублей и привлекать к общественным работам, заявил заместитель председателя комитета Мособлдумы по вопросам государственной власти и региональной безопасности Николай Черкасов.

— Мы пытаемся найти приемлемое решение, каким образом эту категорию людей немножко остановить, остепенить, охладить их азарт. Или это будут общественно-полезные работы, или штраф в денежном выражении, в достаточно ощутимой сумме — не менее 5 тысяч рублей, — рассказал Черкасов в комментарии Агентству городских новостей "Москва".

Он отметил, что то, будет ли вынесена такая инициатива на обсуждение, будет зависеть от результатов следствия после гибели 22-летнего молодого человека во время прыжка с радиовышки в посёлке Авсюнино Орехово-Зуевского района.