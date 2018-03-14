В России предложили штрафовать бейсджаперов за прыжки с высоток и на стройке
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Стоит отметить, что с соответствующей инициативой обратиться в Госдуму намерены в парламенте Московской области.
За несанкционированные прыжки бейсджамперов на строительных объектах и жилых зданиях следует штрафовать не менее чем на 5 тысяч рублей и привлекать к общественным работам, заявил заместитель председателя комитета Мособлдумы по вопросам государственной власти и региональной безопасности Николай Черкасов.
— Мы пытаемся найти приемлемое решение, каким образом эту категорию людей немножко остановить, остепенить, охладить их азарт. Или это будут общественно-полезные работы, или штраф в денежном выражении, в достаточно ощутимой сумме — не менее 5 тысяч рублей, — рассказал Черкасов в комментарии Агентству городских новостей "Москва".
Он отметил, что то, будет ли вынесена такая инициатива на обсуждение, будет зависеть от результатов следствия после гибели 22-летнего молодого человека во время прыжка с радиовышки в посёлке Авсюнино Орехово-Зуевского района.
Парламентарий также уточнил, что возможное введение таких ограничительных мер не значит, что бейсджампинг будет являться правонарушением. Так, не будет претензий со стороны государства к экстремалам, которые прыгают в предназначенном для этого месте, где обустроен соответствующий аттракцион, а его организаторами получены необходимые документы.