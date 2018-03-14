Twitch будет выдавать премиум-пользователям бесплатные игры каждый месяц
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Сервис для трансляций видео совместно с компанией Amazon объявил о выгодном для геймеров сотрудничестве.
Больше года назад компания Amazon впервые получила доступ к пользовательской базе сервиса Twitch. Теперь она начала предлагать бесплатные игры для пользователей, которые оформили премиум-подписку.
Начиная с 15 марта пользователи будут получать игры от Amazon абсолютно бесплатно. Первыми бесплатными играми станут Superhot и Oxenfree.
С 1 апреля игроки получат доступ к Tales from the Borderlands и SteamWorld Dig 2. Перечень игр, которые будут доступны в дальнейшем, пока не называется. Эта инициатива — первый раз, когда Amazon и Twitch используют своё партнёрство для раздачи игр на регулярной основе.
Напомним, восемь игр из программы Twitch Prime Indie Amplifier также будут бесплатными на протяжении нескольких следующих месяцев. Изначально сервис выбрал для раздачи Shadow Tactics и Tales from Candlekeep: Tomb of Annihilation.