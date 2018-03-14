Twitch будет выдавать премиум-пользователям бесплатные игры каждый месяц

Сервис для трансляций видео совместно с компанией Amazon объявил о выгодном для геймеров сотрудничестве.

Больше года назад компания Amazon впервые получила доступ к пользовательской базе сервиса Twitch. Теперь она начала предлагать бесплатные игры для пользователей, которые оформили премиум-подписку.

Начиная с 15 марта пользователи будут получать игры от Amazon абсолютно бесплатно. Первыми бесплатными играми станут Superhot и Oxenfree.

С 1 апреля игроки получат доступ к Tales from the Borderlands и SteamWorld Dig 2. Перечень игр, которые будут доступны в дальнейшем, пока не называется. Эта инициатива — первый раз, когда Amazon и Twitch используют своё партнёрство для раздачи игр на регулярной основе.