В ГД назвали политической ошибкой заявление Мэй о высылке российских дипломатов

Зампред Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа назвал политической ошибкой слова британского премьера Терезы Мэй о том, что 23 российских дипломата должны покинуть страну.

— Я считаю, что это политическая ошибка. Нельзя обвинять в абсолютно непроверенных фактах. Я думаю, что нам следует адекватно зеркально ответить на позицию Великобритании, — приводит RT его слова.