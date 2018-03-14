В ГД назвали политической ошибкой заявление Мэй о высылке российских дипломатов
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Зампред Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа назвал политической ошибкой слова британского премьера Терезы Мэй о том, что 23 российских дипломата должны покинуть страну.
— Я считаю, что это политическая ошибка. Нельзя обвинять в абсолютно непроверенных фактах. Я думаю, что нам следует адекватно зеркально ответить на позицию Великобритании, — приводит RT его слова.
Ранее Лайф сообщал, что Мэй потребовала выслать 23 российских дипломата из-за дела об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова анонсировала скорый ответ ведомства на принятые Лондоном меры.