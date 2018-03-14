Егор Крид рассказал о конфликте с Ольгой Серябкиной, сучках и "Холостяке"

Егор Крид снова в центре внимания: артист стал новым героем шоу "Холостяк", где за его сердце борются 30 девушек. В эксклюзивном интервью изданию Super исполнитель рассказал, что поначалу отказался от участия в проекте, но потом передумал и принял предложение. Также Егор рассказал, что у него был конфликт с Ольгой Серябкиной, который возник на съёмках клипа "Если ты меня не любишь". После этого артисты не общались больше года.