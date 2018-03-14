Россия снова стала лидером европейского рынка киберспорта

Согласно результатам анализа рынка современных видеоигр в 21 стране, специалисты дали оценку состоянию индустрии киберспорта в 2017 года. Также специалисты составили прогноз развития сегмента на ближайшие два года.

Россия в очередной раз возглавила список по объёму выручки. Показатель — 38 миллионов долларов. Ещё в 2015 году было 35 миллионов долларов. Через два года аналитики ожидают рост, объёмы рынка превысят 45 миллионов долларов в этом году и составят почти 53 миллиона долларов в 2019 году.