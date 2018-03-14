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Регион
Опубликовано 14 марта 2018, 16:13

Россия снова стала лидером европейского рынка киберспорта

Фото: &copy; РИА Новости /&nbsp;Кирилл Каллиников

Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

Аналитики PayPal и SuperData изучили данные о текущем состоянии индустрии киберспорта.

Согласно результатам анализа рынка современных видеоигр в 21 стране, специалисты дали оценку состоянию индустрии киберспорта в 2017 года. Также специалисты составили прогноз развития сегмента на ближайшие два года.

Россия в очередной раз возглавила список по объёму выручки. Показатель — 38 миллионов долларов. Ещё в 2015 году было 35 миллионов долларов. Через два года аналитики ожидают рост, объёмы рынка превысят 45 миллионов долларов в этом году и составят почти 53 миллиона долларов в 2019 году.

Второй рынок по величине в Европе — Швеция (31 миллион долларов). На третьем месте — Дания (22 миллиона долларов). Аналитики считают, что темп роста российской аудитории увеличится с 12% в 2018 году до 20% в 2019 году. Число зрителей составит 4,1 миллиона и 4,9 миллиона соответственно.

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Сергей Сурепин
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