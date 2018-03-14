Мобильные игры принесли больше всего денег в 2017 году

Специалисты аналитической компании App Annie подвели итоги игровой индустрии за предыдущий год.

В 2017 году мобильные игры увеличили кассовый отрыв от проектов для консолей и ПК. Геймеры потратили в 2,3 раза больше денег на мобильные игры, чем на ПК-проекты, а также в 3,6 раза больше, чем на консольные игры.

Прямые расходы на мобильные игры при этом более чем на треть превысили совокупные расходы на игры на других платформах. Консоли остаются пока единственным игровым сегментом, в котором основную часть выручки генерирует не Азия.