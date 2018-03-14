Сочинский енот удрал от спасателей, выполнив "прыжок веры" из Assassin's Creed
Зверёк забрался на фонарный столб, чтобы немного отдохнуть, но прохожие почему-то решили, что ему нужна помощь.
Жители Сочи заметили енота на одном из фонарных столбов на улице Яна Фабрициуса и вызвали специальную службу для отлова диких животных. Прибытие спасателей не заставило себя ждать, однако нахальный зверёк всем своим видом выражал, что ему вовсе не нужна помощь.
Сначала енота пытались затащить в люльку подъёмника уговорами, затем приманить едой, но тот ни в какую не желал покидать фонарный столб и всё дальше отодвигался от людей.
В результате животное забралось на самую верхушку столба и камнем бросилось вниз — совсем как в видеоигре Assassin's Creed. Но переживать за енота не стоит. Внизу его уже ждал растянутый тент.
Осмотреть "прыгуна" спасателям не удалось: тот удрал ещё до того, как подъёмник опустил их на землю.