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Опубликовано 14 марта 2018, 17:01

Сочинский енот удрал от спасателей, выполнив "прыжок веры" из Assassin's Creed

Зверёк забрался на фонарный столб, чтобы немного отдохнуть, но прохожие почему-то решили, что ему нужна помощь.

Жители Сочи заметили енота на одном из фонарных столбов на улице Яна Фабрициуса и вызвали специальную службу для отлова диких животных. Прибытие спасателей не заставило себя ждать, однако нахальный зверёк всем своим видом выражал, что ему вовсе не нужна помощь.

Сначала енота пытались затащить в люльку подъёмника уговорами, затем приманить едой, но тот ни в какую не желал покидать фонарный столб и всё дальше отодвигался от людей.

В результате животное забралось на самую верхушку столба и камнем бросилось вниз — совсем как в видеоигре Assassin's Creed. Но переживать за енота не стоит. Внизу его уже ждал растянутый тент.

Осмотреть "прыгуна" спасателям не удалось: тот удрал ещё до того, как подъёмник опустил их на землю.

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Марина Калегина
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