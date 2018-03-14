Милонов сравнил речь Мэй с заявлением Черчилля перед началом холодной войны

Также парламентарий заявил, что все обвинения Лондона в отношении Москвы безосновательны.

Член Комитета Госдумы по международным делам Виталий Милонов назвал заявление премьер-министра Великобритании Терезы Мэй о высылке российских дипломатов из Лондона попыткой повторить успех Фултонской речи Уинстона Черчилля.

— Речь госпожи Мэй — это попытка повторить успех Фултонской речи Черчилля. Известно, что она стала отправной точкой начала холодной войны. И очевидно, что Мэй рьяно мечтает повторить успех если не Черчилля, то Маргарет Тэтчер, — выразил мнение Милонов.

При этом парламентарий заметил, что если раньше противостояние между Британией и СССР носило идеологический и интеллектуальный характер, то сейчас оно трагикомично.

По мнению депутата, обвинения, которые выдвигает английское правительство против России, основаны только на желании британского премьера "заработать для себя и своей партии дополнительные политические очки и укрепить свой авторитет, создав образ неоконсерваторов".