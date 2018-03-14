Швеция поддерживает Великобританию по делу об отравлении Скрипаля

Постоянный представитель страны при ООН подчеркнул, что, "как и все в ЕС", Швеция солидарна с Соединённым Королевством.

Швеция поддерживает Великобританию по делу об инциденте с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии и призывает Москву ответить на вопросы Лондона в связи со случившимся. Об этом заявил постоянный представитель Швеции при ООН Олаф Скуг.