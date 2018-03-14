Переговоры по Украине
Бюджет и налоги — 2027
Атаки БПЛА

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 14 марта 2018, 23:15

Швеция поддерживает Великобританию по делу об отравлении Скрипаля

Флаг Швеции. Фото: &copy; flickr/Tony Webster

Флаг Швеции. Фото: © flickr/Tony Webster

Постоянный представитель страны при ООН подчеркнул, что, "как и все в ЕС", Швеция солидарна с Соединённым Королевством.

Швеция поддерживает Великобританию по делу об инциденте с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии и призывает Москву ответить на вопросы Лондона в связи со случившимся. Об этом заявил постоянный представитель Швеции при ООН Олаф Скуг.

— Для нас это крайне серьёзный инцидент, ответственные должны быть идентифицированы и приведены к ответственности, — сказал Скуг журналистам перед заседанием совета в среду.

BannerImage
Артём Андреев
  • Новости
  • Швеция
  • Великобритания
  • В мире
  • ООН
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar