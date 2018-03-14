Швеция поддерживает Великобританию по делу об отравлении Скрипаля
Флаг Швеции. Фото: © flickr/Tony Webster
Постоянный представитель страны при ООН подчеркнул, что, "как и все в ЕС", Швеция солидарна с Соединённым Королевством.
Швеция поддерживает Великобританию по делу об инциденте с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии и призывает Москву ответить на вопросы Лондона в связи со случившимся. Об этом заявил постоянный представитель Швеции при ООН Олаф Скуг.
— Для нас это крайне серьёзный инцидент, ответственные должны быть идентифицированы и приведены к ответственности, — сказал Скуг журналистам перед заседанием совета в среду.