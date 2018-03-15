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Регион
Опубликовано 15 марта 2018, 01:22

Премьер-министр Словении подаст в отставку

Премьер-министр Словении Миро Церар. Фото: &copy; REUTERS/Srdjan Zivulovic

Премьер-министр Словении Миро Церар. Фото: © REUTERS/Srdjan Zivulovic

Президент страны Борут Пахор будет проинформирован об отставке главы правительства в четверг, 15 марта.

Премьер-министр Словении Миро Церар сообщил о своём решении подать в отставку, передаёт издание Delo.

— Церар заявил, что выборы будут организованы, правительство продолжит выполнять текущую работу, Словения останется мирной и стабильной страной. Будут ли выборы очередными или внеочередными, предстоит решать президенту Боруту Пахору, — пишет издание.

В качестве одной из причин отставки премьера называется решение Верховного суда страны отменить итоги референдума о крупном проекте правительства Церара по финансированию железной дороги Копер — Дивача.

Президент страны Борут Пахор будет проинформирован об отставке главы правительства в четверг, 15 марта.

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Артём Андреев
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