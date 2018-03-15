Премьер-министр Словении подаст в отставку
Премьер-министр Словении Миро Церар. Фото: © REUTERS/Srdjan Zivulovic
Президент страны Борут Пахор будет проинформирован об отставке главы правительства в четверг, 15 марта.
Премьер-министр Словении Миро Церар сообщил о своём решении подать в отставку, передаёт издание Delo.
— Церар заявил, что выборы будут организованы, правительство продолжит выполнять текущую работу, Словения останется мирной и стабильной страной. Будут ли выборы очередными или внеочередными, предстоит решать президенту Боруту Пахору, — пишет издание.
В качестве одной из причин отставки премьера называется решение Верховного суда страны отменить итоги референдума о крупном проекте правительства Церара по финансированию железной дороги Копер — Дивача.
Президент страны Борут Пахор будет проинформирован об отставке главы правительства в четверг, 15 марта.