Стала известна дата релиза игры Shadow of the Tomb Raider

Предполагается, что финальная часть о приключениях знаменитой расхитительницы гробниц Лары Крофт выйдет 14 сентября 2018 года.

На официальном сайте игры Tomb Rider появилось изображение с датой и временем возможного анонса новой игры Shadow of the Tomb Raider. Компания Square Enix может анонсировать ещё одну часть про знаменитую Лару Крофт сегодня, 15 марта, в 16:00 мск. В этот же день состоится и российская премьера ремейка экранизации культовой игровой саги в кино.

Shadow of the Tomb Raider tease seems to reveal September release date.https://t.co/K2S9eErH2M pic.twitter.com/5dMo97QDWy — IGN (@IGN) 14 марта 2018 г.

Однако опытные пользователи увидели гораздо больше, чем собирались показать поклонникам японские издатели игры, а именно дату релиза. В исходном коде страницы анонса Shadow of the Tomb Raider указали 14 сентября 2018 года. Кроме того, стало известно, что новая часть может быть доступна для ПК, Sony PlayStaition 4 и Xbox One.