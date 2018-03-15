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Опубликовано 15 марта 2018, 02:32

Стала известна дата релиза игры Shadow of the Tomb Raider

Фото: &copy; Crystal Dynamics

Фото: © Crystal Dynamics

Предполагается, что финальная часть о приключениях знаменитой расхитительницы гробниц Лары Крофт выйдет 14 сентября 2018 года.

На официальном сайте игры Tomb Rider появилось изображение с датой и временем возможного анонса новой игры Shadow of the Tomb Raider. Компания Square Enix может анонсировать ещё одну часть про знаменитую Лару Крофт сегодня, 15 марта, в 16:00 мск. В этот же день состоится и российская премьера ремейка экранизации культовой игровой саги в кино.

Однако опытные пользователи увидели гораздо больше, чем собирались показать поклонникам японские издатели игры, а именно дату релиза. В исходном коде страницы анонса Shadow of the Tomb Raider указали 14 сентября 2018 года. Кроме того, стало известно, что новая часть может быть доступна для ПК, Sony PlayStaition 4 и Xbox One.

Код страницы также сообщает, что Shadow of the Tomb Raider, вероятнее всего, завершит историю расхитительницы гробниц. А уже сегодня первые зрители смогут оценить фильм "Tomb Raider: Лара Крофт", где образ знаменитой героини на этот раз примерила обладательница "Оскара" Алисия Викандер.

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Юлия Фролова
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