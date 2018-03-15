Стала известна дата релиза игры Shadow of the Tomb Raider
Фото: © Crystal Dynamics
Предполагается, что финальная часть о приключениях знаменитой расхитительницы гробниц Лары Крофт выйдет 14 сентября 2018 года.
На официальном сайте игры Tomb Rider появилось изображение с датой и временем возможного анонса новой игры Shadow of the Tomb Raider. Компания Square Enix может анонсировать ещё одну часть про знаменитую Лару Крофт сегодня, 15 марта, в 16:00 мск. В этот же день состоится и российская премьера ремейка экранизации культовой игровой саги в кино.
Shadow of the Tomb Raider tease seems to reveal September release date.https://t.co/K2S9eErH2M pic.twitter.com/5dMo97QDWy— IGN (@IGN) 14 марта 2018 г.
Однако опытные пользователи увидели гораздо больше, чем собирались показать поклонникам японские издатели игры, а именно дату релиза. В исходном коде страницы анонса Shadow of the Tomb Raider указали 14 сентября 2018 года. Кроме того, стало известно, что новая часть может быть доступна для ПК, Sony PlayStaition 4 и Xbox One.
Код страницы также сообщает, что Shadow of the Tomb Raider, вероятнее всего, завершит историю расхитительницы гробниц. А уже сегодня первые зрители смогут оценить фильм "Tomb Raider: Лара Крофт", где образ знаменитой героини на этот раз примерила обладательница "Оскара" Алисия Викандер.