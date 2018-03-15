Игроки EVE Online почтили память Стивена Хокинга и сложили оружие

Геймеры зажгли маяки по всей галактике, а также вспомнили о достижениях знаменитого астрофизика.

Игроки начали массово зажигать сигнальные маяки. Эти элементы испускают яркий свет и используются в качестве контрольных точек при совершении прыжков. Обычно такой маяк предупреждает о том, что приближается вражеский флот, однако в течение ближайших дней источники света будут символом памяти о Стивене Хокинге.