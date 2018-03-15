Игроки EVE Online почтили память Стивена Хокинга и сложили оружие
Геймеры зажгли маяки по всей галактике, а также вспомнили о достижениях знаменитого астрофизика.
14 марта в возрасте 76 лет умер известный британский учёный-теоретик Стивен Хокинг. Поклонники космического симулятора EVE Online решили почтить память астрофизика.
Игроки начали массово зажигать сигнальные маяки. Эти элементы испускают яркий свет и используются в качестве контрольных точек при совершении прыжков. Обычно такой маяк предупреждает о том, что приближается вражеский флот, однако в течение ближайших дней источники света будут символом памяти о Стивене Хокинге.
Также один из пилотов отправился в систему Molea, где находится своего рода внутриигровое кладбище. Там он установил мемориал Стивену Хокингу.