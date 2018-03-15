СМИ: Армия Швеции не спасёт страну в случае вторжения

В случае военного вторжения и сломленной обороны власти Швеции могут объявить всеобщую мобилизацию населения и создать "партизанскую армию", сообщает Defense News. Диверсионные операции позволят стране "продержаться" до прибытия помощи ровно три месяца, однако кто и какими силами будет спасать "оккупированную" страну — не уточняется.