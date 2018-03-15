СМИ: Армия Швеции не спасёт страну в случае вторжения
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Отсутствие членства в НАТО заставляет Правительство Швеции самостоятельно заботиться об обороне.
В случае военного вторжения и сломленной обороны власти Швеции могут объявить всеобщую мобилизацию населения и создать "партизанскую армию", сообщает Defense News. Диверсионные операции позволят стране "продержаться" до прибытия помощи ровно три месяца, однако кто и какими силами будет спасать "оккупированную" страну — не уточняется.
Концепцию "полной обороны" разработали глава оборонной комиссии Бьорн фон Сидов и глава секретариата комиссии Томми Акессон. По данным авторов доктрины, протяжённость страны и её географическое положение делают страну "удобной для вторжения". Главной угрозой безопасности страны авторы называют находящийся в 220 километрах от границ Швеции российский морской порт Калининград, который авторы оборонной доктрины называют "военизированным городом".