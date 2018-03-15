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Регион
Опубликовано 15 марта 2018, 10:42

Рэпер Drake дебютировал на Twitch и установил рекорд по количеству зрителей

Фото: &copy; Кадр из видео YouTube/Mr Fortnite

Фото: © Кадр из видео YouTube/Mr Fortnite

Популярный артист принял участие в трансляции стримера Тайлера Блевинса, известного под псевдонимом Ninja.

15 марта 2018 года прямой эфир Блевинса установил рекорд по количеству зрителей. На своей трансляции он собрал почти 600 тысяч человек.

Причина успеха — известный рэпер Drake. Артист впервые появился на Twitch именно во время прямого эфира Ninja. Рэпер Drake заявил, что разработчикам Fortnite: Battle Royale стоит сфокусироваться не на создании новых карт, а на улучшении существующей. Кроме того, музыкант рассказал, что играет на PlayStation 4.

Напомним, до этого рекорд по количеству зрителей принадлежал пользователю Dr. DisRespect, которого одновременно смотрело 388 тысяч человек.

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Сергей Сурепин
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