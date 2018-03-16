Игры Tomb Raider — от худшей к лучшей

Оглавление 11. Tomb Raider: Angel of Darkness (2003) 10. Tomb Raider Chronicles (2000) 9. Tomb Raider: The Last Revelation (1999) 8. Lara Croft and the Temple of Osiris (2014) 7. Tomb Raider III: Adventures of Lara Croft (1998) 6. Lara Croft and the Guardian of Light (2010) 5. Tomb Raider: Legend (2006) 4. Tomb Raider (2013) 3. Tomb Raider II (1997) 2. Rise of the Tomb Raider (2015) 1. Tomb Raider: Anniversary (2007)

11. Tomb Raider: Angel of Darkness (2003)

Фото © Core Design

У игровой серии был трёхлетний перерыв, после которого Лара Крофт вернулась на консоль PlayStation 2. Геймеры по всему миру с нетерпением ждали появления новой части игры, но разработчики подвели поклонников серии. Даже несмотря на то что визуально игра выглядела на PlayStation 2 достойно, сама по себе Tomb Raider: Angel of Darkness была перенасыщена багами и плохой анимацией. Геймеры называли игровой процесс неуклюжим, даже по сравнению с боевиками предыдущего поколения, которые к 2003 году уже сильно устарели. Также поклонники серии критиковали излишнюю анимацию, из-за чего каждое действие (схватиться за уступ или открыть ящик) занимало огромное количество времени.

10. Tomb Raider Chronicles (2000)

Фото © Core Design

После того как главная героиня серии Лара Крофт погибает в игре The Last Revelation (1999 год), разработчикам не остаётся ничего сделать, кроме как выпустить часть, в которой расхитительница гробниц будет "путешествовать во времени", показывая различные периоды своей жизни. Геймеров в первую очередь разочаровал игровой движок, который уже безбожно устарел: разработчики использовали те же технологии, что и в первой части игры.

9. Tomb Raider: The Last Revelation (1999)

Фото © Core Design

После выхода третьей части в 1998 году Tomb Raider: The Last Revelation казалась самым настоящим шагом назад, так как игроков вновь ограничивали одним местом действия. Главная героиня Лара Крофт отправилась в Египет, который был переполнен ужасно однообразными песчаными пейзажами. Геймерам понравилось, что они могли испытать новые боевые приёмы и выбирать путь прохождения на некоторых уровнях, что казалось достаточно прогрессивным для игр того времени. При этом общее впечатление от Tomb Raider: The Last Revelation оставляло желать лучшего: поклонники серии считали, что игра повторяется, не привнося в боевик ничего нового.

8. Lara Croft and the Temple of Osiris (2014)

Фото © Core Design

Это одна из игр, которая выходит за рамки оригинальной серии истории приключений расхитительницы гробниц. Lara Croft and the Temple of Osiris стала приятным дополнением к платформеру The Guardian of Light. Как и в случае с предыдущей частью, эта игра на любителя. Те геймеры, которые ожидают от Лары Крофт привычного вида от третьего лица и элементов сложной акробатики, будут разочарованы во время прохождения Lara Croft and the Temple of Osiris. Также проблемой игры стало и то, что она почти полностью копирует The Guardian of Light, поэтому мало кому понравится проходить уже знакомые моменты.

7. Tomb Raider III: Adventures of Lara Croft (1998)

Фото © Core Design

Сюжет третьей части выходил за рамки привычного, да и в плане исторической важности Adventures of Lara Croft даже близко не стояла с оригиналом, но не влюбиться в безумие игры 1998 года просто было невозможно. Главное преимущество третьей части — традиционная механика, использованная ещё в оригинальной игре, не успела устареть, поэтому геймеров не смущало, что главная героиня в очередной раз прыгает по гробницам и пещерам, а также всё время стреляет из парных пистолетов. Вместе с этим игра Tomb Raider III: Adventures of Lara Croft давала свободу исследования, создавая полноценное приключение в духе Индианы Джонса. Также игроки положительно отнеслись к появлению множества мини-игр, среди которых — знаменитая гонка на квадроциклах и курсы нападения.

6. Lara Croft and the Guardian of Light (2010)

Фото © Crystal Dynamics

Для разработчиков игр серии Лара Крофт этот проект стал первым серьёзным экспериментом с подачей — и на самом деле достаточно удачным. Игре изменили изометрию и сменили жанр с приключенческого боевика на платформер с головоломками. Само собой, минусом этой игры стало то, что геймеры больше не могли наслаждаться формами главной героини. При этом разработчики вдохнули в игру вторую жизнь, сменив привычный вектор. Lara Croft and the Guardian of Light — это кооперативная игра, в которой вы можете взаимодействовать с ещё одним героем по имени Тотэк.

5. Tomb Raider: Legend (2006)

Фото © Eidos Interactive

После провала Angel of Darkness у разработчиков не было желания продолжать работу над серией. Однако, преодолев кризис, команда выпустила Tomb Raider: Legend и обеспечила себе триумфальное возвращение. Разработчикам удалось удачно обновить серию, тем самым покорив сердца миллионов геймеров по всему миру. Именно благодаря Tomb Raider: Legend удалось возродить интерес к игровой серии. Геймеры положительно оценили анимацию, новый подход к головоломкам и появление уникальных локаций.

4. Tomb Raider (2013)

Фото © Square Enix

Игра 2013 года стала уже третьим кардинальным перезапуском серии о Ларе Крофт. Этот проект вызвал не только большой всплеск восторгов со стороны геймеров, но и не меньший всплеск негодования поклонников привычных игр серии. Были те пользователи, которые невзлюбили игру 2013 года за излишнюю жестокость, недостаток изучения гробниц и отход от привычного вектора.

3. Tomb Raider II (1997)

Фото © Core Design

Вторая часть классической серии стала лучшей среди игр, выходящих до 2000 года. Добиться такого результата удалось благодаря китайскому колориту, который освежил боевик, добавив ему новый шарм. Также геймерам по душе пришёлся накал страстей, который можно было получить во время прохождения игры.

2. Rise of the Tomb Raider (2015)

Фото © Crystal Dynamics

Главная изюминка игры заключается в том, что её действие разворачивается в России. Также разработчикам удалось добиться высокой реалистичности, раскрыв серию с новой стороны. На выходе геймеры получили самую мрачную и недружелюбную игру из всей серии. Она пришлась по душе тем пользователям, которые любят бросать себе вызов.

1. Tomb Raider: Anniversary (2007)

Фото © Crystal Dynamics