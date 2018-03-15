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Регион
Опубликовано 15 марта 2018, 17:30

Слуцкий назвал взломом блокировку в СБ ООН заявления РФ по делу Скрипаля

Фото: &copy; РИА Новости/Сергей Мамонтов

Фото: © РИА Новости/Сергей Мамонтов

Как отметил глава Комитета Госдумы, против одного из пяти постоянных членов Совбеза ООН выдвигаются абсолютно неправомерные и недоказанные обвинения.

Блокировка в СБ ООН инициированного российской стороной заявления по делу Сергея Скрипаля показывает, что организацию "взломали". Такое заявление сделал глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

— Против одного из пяти постоянных членов СБ ООН выдвигаются абсолютно неправомерные и недоказанные обвинения, а тем временем призывы к сотрудничеству в проведении честного и открытого расследования, по сути, игнорируются, — сказал Слуцкий журналистам.

Как он подчеркнул, подобные меры наносят ущерб архитектуре мировой безопасности и могут привести к девальвации самой организации.

Ранее Лайф сообщал, что Великобритания заблокировала проект заявления Совета Безопасности ООН по расследованию инцидента с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, предложенный Россией.

Напомним, экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь были найдены в бессознательном состоянии 4 марта в британском городе Солсбери. Власти Великобритании провели собственное расследование и заявили, что российская сторона якобы может быть причастна к отравлению Скрипалей. Москва отвергла все обвинения.

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Арина Демидова
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