Слуцкий назвал взломом блокировку в СБ ООН заявления РФ по делу Скрипаля
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Как отметил глава Комитета Госдумы, против одного из пяти постоянных членов Совбеза ООН выдвигаются абсолютно неправомерные и недоказанные обвинения.
Блокировка в СБ ООН инициированного российской стороной заявления по делу Сергея Скрипаля показывает, что организацию "взломали". Такое заявление сделал глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
— Против одного из пяти постоянных членов СБ ООН выдвигаются абсолютно неправомерные и недоказанные обвинения, а тем временем призывы к сотрудничеству в проведении честного и открытого расследования, по сути, игнорируются, — сказал Слуцкий журналистам.
Как он подчеркнул, подобные меры наносят ущерб архитектуре мировой безопасности и могут привести к девальвации самой организации.
Ранее Лайф сообщал, что Великобритания заблокировала проект заявления Совета Безопасности ООН по расследованию инцидента с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, предложенный Россией.
Напомним, экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь были найдены в бессознательном состоянии 4 марта в британском городе Солсбери. Власти Великобритании провели собственное расследование и заявили, что российская сторона якобы может быть причастна к отравлению Скрипалей. Москва отвергла все обвинения.