Слуцкий назвал взломом блокировку в СБ ООН заявления РФ по делу Скрипаля

Как отметил глава Комитета Госдумы, против одного из пяти постоянных членов Совбеза ООН выдвигаются абсолютно неправомерные и недоказанные обвинения.

Блокировка в СБ ООН инициированного российской стороной заявления по делу Сергея Скрипаля показывает, что организацию "взломали". Такое заявление сделал глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

— Против одного из пяти постоянных членов СБ ООН выдвигаются абсолютно неправомерные и недоказанные обвинения, а тем временем призывы к сотрудничеству в проведении честного и открытого расследования, по сути, игнорируются, — сказал Слуцкий журналистам.

Как он подчеркнул, подобные меры наносят ущерб архитектуре мировой безопасности и могут привести к девальвации самой организации.

Ранее Лайф сообщал, что Великобритания заблокировала проект заявления Совета Безопасности ООН по расследованию инцидента с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, предложенный Россией.